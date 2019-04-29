بالصور.. إنطلاق الأيام الإعلامية حول مركز تدريب المشاة بأرزيو في وهران

يحتضن مركز الإعلام الإقليمي، الشهيد بوبرناس محمد، بوهران، اليوم الإثنين، أيام إعلامية، حول مركز التدريب للمشاة، “غزيل دحو”، بأرزيو.

وحسب بيان لذات المصلحة، أشرف قائد المدرسة العليا للطيران “الشهيد جبار الطيب بطفراوي”، العميد نميش أحمد، على مراسم إفتتاح الأيام الإعلامية.

وعرفت مراسيم إفتتاح الأيام الإعلامية، والتي تدوم ليومين، حضور السلطات المحلية العسكرية، وممثلي وسائل الإعلام الوطنية.

حيث تم عرض فيلم وثائقي حول المركز، بالإضافة إلى تنظيم ورشات مختلفة وفي الأخير عرض كوكسول للطلبة.

والهدف من هذه التظاهرة، حسب ذات البيان، هو التعريف بمركز التدريب.

بالإضافة إلى إبراز الفرص المتاحة أمام الشباب الجزائري، للإلتحاق بالمركز، وشروط القبول.