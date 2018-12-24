بالصور..إنطلاق المفاوضات مع السعوديين لضمان خدمات حج 2019

انطلقت عملية المفاوضات مع المتعاملين السعوديين، المشاركين في مختلف المناقصات واللذين تّم قبول عروضهم لضمان خدمات حج 1440.

وتمت العملية بحضور لجنة المفاوضات برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، وذلك بعد إتمام عملية المعاينة الميدانية لعروض الخدمات المقترحة.

كما عقد الوفد التحضيري تحت إشراف المدير العام للديوان أمس الأحد لقاء، جمعه بالدكتور فريد منذر مدير مشروع البوابة الإلكترونية للحج بوزارة الحج والعمرة فرع مكة المكرمة.

وذلك للإطلاع على جديد الموسم و مناقشة عديد القضايا التقنية والتنظمية لضمان تحضير مسبق جيد للموسم حج 1440 ه /2019م.

وقد تّم خلال هذا اللقاء الوقوف على جديد المسار الإلكتروني خلال هذا الموسم، وكذا التطرق للإنشغالات المسجلة من طرف الديوان خلال الموسم الماضي.

كما تّم إستعراض المقترحات، التي من شأنها ضمان فعالية المسار من جهة وتفادي المشاكل التقنية التي تعترض المشرفين على العمل به.