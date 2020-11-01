بالصور.. إنطلاق عملية التصويت على مشروع تعديل الدستور

إنطلقت اليوم الأحد 1 نوفمبر عملية التصويت على مشروع تعديل الدستور في ظروف وأجواء صحية استثنائيةبسبب فيروس كورونا.

ووضعت السلطة المستقلة للإنتخابات بروتوكولا صحيا من طرف سلطة الإنتخابات لتنظيم سير عملية الإستفتاء.

ويغطي البروتوكول المصادق عليه من طرف المجلس العلمي لرصد ومتابعة تفشي وباء “كورونا”، كل مراحل عملية الإستفتاء.

كما سيضمن البروتوكول تنظيم هذا الإستفتاء، بما في ذلك مقر السلطة ومقرّات اللجنة الولائية والبلدية للانتخابات ومراكز التصويت والمكاتب المتنقلة، بالإضافة إلى مكاتب التصويت على مستوى المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.