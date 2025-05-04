بالصور.. إنطلاق عملية بيع الأضاحي المستوردة

إنطلقت صبيحة اليوم الأحد عملية بيع الأضاحي المستوردة للمواطنين عبر مختلف ولايات الوطن.

وتوافد المواطنون في الصباح الباكر من أجل اقتناء أضحياتهم تحسبا لعيد الاضحى المبارك عبر نقاط البيع. التي خصصتها البلديات والسلطات المحلية في الولايات. وسط أجواء تنظيمية محكمة وسلسة. أين سخرت السلطات كل الوسائل والتدابير من أجل إنجاح العملية.

واشترطت السلطات المحلية للراغبين في اقتناء الأضحية الدفتر العائلي وبطاقة التعريف الوطنية. بالإضافة إلى بطاقة الدفع الإلكتروني. غير أنه يمكن دفع ثمن الأضحية المقدرة بـ 4 ملايين سنتيم نقدا للذين لا يملكون البطاقة.

من جهتهم عبّر المواطنون عن فرحتهم لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلال استيراد مليون رأس من المواشي تحسبا لعيد الأضحى. مرددين عبارات “تحيا رئيس الجمهورية.. تحيا دولتنا.. نعيدوا قاع ان شاء الله”.