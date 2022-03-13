بالصور.. إنطلاق عملية بيع تذاكر رحلات أنصار الخضر إلى الكاميرون

إنطلقت صبيحة اليوم عملية بيع تذاكر الرحلات لمناصري الخضر إلى الكاميرون، اليوم بمقر وكالة السياحة والأسفار.

وأكّد موفد النهار تنقل 6 مناصرين في الساعات الأولى من افتتاح المقر المتواجد في بئر خادم. قبل أن يتوافد الأخرين. كما نقل تصريح أحد المناصرين الذي تنقل لإقتناء التذكرة. أين عبّر عن استعداده للتنقل لتقديم الدعم المعنوي.

يذكر. ان تنقل المناصرين سيكون بهدف تشجيع محرز وزملائه خلال مواجهة الكاميرون يوم 25 مارس بملعب “جابوما” بمدينة دوالا.