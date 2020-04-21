بالصور.. إنطلاق عملية تعقيم المواقع والمتاحف الأثرية

باشرت وزارة الثقافة بعملية تعقيم المواقع والمتاحف الأثرية وهذا لمواجهة والحد من إنتشار وباء كورونا كوفيد 19.

واشرفت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة على إنطلاق عملية تعقيم المواقع والمتاحف الأثرية وذلك بالتنسيق مع الكشافة الإسلامية الجزائرية.

وخلال العملية وقفت الوزيرة على إجراءات التطهير بالمتحف الوطني باردو وكذا بالمتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية.

وتدخل هذا العملية ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتزامنا وشهر التراث الممتد من 18 أفريل إلى غاية 18 ماي 2020.