بالصور.. إنطلاق فعاليات ملتقى حكام “الفار” بالتعاون مع الفيفا

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، عن إنطلاق فعاليات ملتقى “الفار” بالتعاون مع الإتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشرف على إنطلاق الفعاليات وأول حصة تدريبية الحكم الدولي السابق مهدي عبيد، الذي تجاوب معه، عدد كبير من الحكام الشباب، الذين يعتبرون مستقبل الصافرة الجزائرية.

و من المنتظر، أن يستعين الحكام الجزائريون بتقنية الـ “الفار” الموسم القادم بشكل أكبر، بعدما استفاد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، من 4 شاحنات خاصة بالتقنية، مجهزة بنظام متكامل يشمل كاميرات عالية الدقة وشاشات عرض إلى جانب خوادم تخزين البيانات وبرامج لمعالجة الفيديو.

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