بالصور.. إنطلاق قافلة تحسيسية للحد من حرائق المحاصيل الزراعية بسيدي بلعباس

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بالصور.. إنطلاق قافلة تحسيسية للحد من حرائق المحاصيل الزراعية بسيدي بلعباس
بقلم عاشور عبد الكريم

سطرت المديرية الولائية للحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس برنامجا يتمثل في انطلاق قافلة الحملات التحسيسية للحد من خطر حرائق المحاصيل الزراعية تجوب كل تراب الولاية بحضور مدير الحماية المدنية و رؤساء المصالح ، بالتنسيق مع كل من محافظة الغابات ، مديرية الفلاحة و الغرفة الفلاحية.

وأعطت المديرية نصائح وإرشادات للفلاحين على غرار ترك مسافة أمنية لاتقل عن 05 م بين المحصول الزراعي وحافة الطريق وكذا الغابة و صيانة آلات الحصاد وتجهيزها بمطفأة، بالإضافة إلى توفير جرار مزود بصهريج ماء لإخماد الحريق في بدايته و عدم تخزين حزم التبن داخل المستودعات بالقرب من المساكن.


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