بالصور.. إنطلاق محاكمة القرن للمتهمين في قضايا مصانع تركيب السيارات

شرع المتهمون في قضايا الفساد والمتعلقون بمصانع تركيب السيارات في الوصول إلى محكمة سيدي امحمد من أجل محاكمتهم.

وستنطلق أولى المحاكمات التاريخية العلنية ضد رؤوس الفساد من النظام الفاسد في قضايا تركيب السيارات اليوم الإثنين.

المتهمون هم من رجال المال والأعمال على غرار وزيرين أولين سابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

للإشارة فقد عرفت محكمة سيدي امحمد تجمهر حشد غفير من المواطنين في انتظار قدوم المتهمين والدخول إلى المحكمة لمشاهدتها.

للإشارة فقد أعلن سابقا وزير العدل بلقاسم زغماتي، أن محاكمة المتورطين ستكون علانية بمحكمة سيدي امحمد اليوم الإثنين.

والقضية الأولى تتعلق بنهب المال في فضيحة مصانع السيارات التي تورط فيها رئيسا حكومة سابقين وهما عبد المالك سلال وأحمد أويحيى ورجال أعمال.