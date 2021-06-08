بالصور.. إنطلاق 09 مكاتب تصويت متنقلة نحو المناطق النائية بإيليزي

إنطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بولاية إيليزي، قوافل 09 مكاتب تصويت متنقلة، الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 12 جوان 2021. وانطلقت المكاتب نحو المناطق النائية الـ19 المحددة من جانب السلطة المستقلة لمراقبة الإنتخابات، وأماكن تمركز البدو الرحل.

وحضر مراسم إنطلاق قوافل هذه المكاتب أعضاء سلطة مراقبة الانتخابات ومندوبية إليزي وممثلي القوائم الحرة والأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات التشريعية. وذلك حتى يتمكن 9095 ناخب مسجل في هذه المكاتب المختلطة والمنتشرة عبر المناطق النائية. من أداء واجبهم الانتخابي غدا الأربعاء وذلك قبل 72 ساعة عن يوم الإقتراع. حسب ما تنص عليه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التي ستستمر حتى يوم السبت 12 جوان.

وقال مندوب السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات بإليزي، مفيصل يوسف، أنه تم توفير كافة الوسائل المادية والبشرية لإنجاح العملية وكذا ضمان حسن سير عملية الاقتراع. وتمكين الناخبين من سكان المناطق النائية والبدو الرحل من أداء واجبهم في ظروف عادية. مضفا أنه تم تجنيد أزيد من 60 عون إداري لتأطير هذه المكاتب المتنقلة.

وتتوزع المكاتب الـ 09 المتنقلة المخصصة للبدو الرحل بولاية إليزي، على خمسة مكاتب لبلدية إليزي. تشمل تسعة 9 مناطق نائية وهي “تماجرت، أفراء، تاست، فضنون، إيميهرو، إفني، طارات، واد سامن واهرهر”. وكذا مكتبا إنتخاب من فئة 48 ساعة خصصت لبلدية برج عمر إدريس، ستجوب مناطق “إندكاك، وتيافتي، وتين فوي، رود النص والحمراء”. إضافة إلى عدد مماثل من مكاتب التصويت خصص للمناطق التابعة لبلدية إن أمناس “السطح، الغار، زرزايتين، الجلاح والنقطة الكيلومتراية 70.