بالصور.. إنفجار أنبوب الغاز بعين البيضاء في أم البواقي

احدث حادث انفجار أنبوب غاز المدينة مساء اليوم بنهج ميلود أمقران بعين البيضاء في أم البواقي هلعا كبيرا في اوساط سكان الحي.

وحسب مصادر النهاراونلاين فإن الحادث وقع عقب قيام احد الأشخاص بأشغال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي لمسكن خاص بحسب شهود عيان.

مما تسبب في حدوث تسرب للغاز ما أدى الى نشوب حريق جزئي .

وجراء وقوع هذا الحادث تدخلت على الفور عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين البيضاء لإخماد النيران.

وأسفر التدخل السريع لأعوان الحماية من تجنب كارثة حيث ولحسن الحظ لم يخلف اي خسائر بشرية.