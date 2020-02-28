بالصور.. إنقاذ شاب سقط في منحدر بعين الدفلى

تم اليوم، انقاذ شاب سقط في منحدر لأكثر من 150 متر بغابة العابد في عين الدفلى.

وتدخلت الوحدة الرئيسية الحماية المدنية بعين الدفلى أجل إنقاذ وإسعاف شاب سقط في منحدر غابي وجبلي لأكثر من 150 متر للأسفل بغابة العابد عين الدفلى.

الضحية يبلغ من العمر حوالي 31 سنة تعرض لسقوط صخر كبير عليه وتدحرج إلى أسفل الواد لمسافة أكثر من 150 متر على تربة صخرية تحتوي على الأحراش والأشجار.

وتعرض الضحية لكسر مفتوح على مستوى الرجل اليسرى وكذا نزيف خارجي حاد وبعض الرضوض والخدوش.

تم تصخير نقيب وملازم ورقيب و16 عون وكذا سيارة إسعاف رباعية الدفع وشاحنتي تدخل وسيارة إتصال، وتم نقل الضحية الى مستشفى مكور حمو بعين الدفلى.