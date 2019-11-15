بالصور.. إنقاذ شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة علق في شقته بتبسة

أنقذت مصالح الحماية المدنية بتبسة شابا من ذوي الإحتياجات الخاصة علق في شقة بالطابق الأول في عمارة بحي 343 مسكن.

وعلى إثر بلاغ الى مركز التنسيق العملي مساء اليوم مفاده أن هناك سيدة اغلق عليها باب شقتها بحي “سونتيبا”.

السيدة اغلق عليها الباب ونسيت المفاتيح داخل الشقة ووجود ابنها والبالغ من العمر حوالي 21سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة لوحده داخل الشقة.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة وتم فتح الباب.

الابن في صحة جيدة، العملية تمت بحضور مصالح الشرطة وأم الشاب.