بالصور.. إنقاذ طفلة بعد 91 ساعة من زلزال إزمير

تمكنت فرق الإنقاذ التركية من إخراج طفلة على قيد الحياة بعد قضائها 91 ساعة تحت الأنقاض.

ونقلت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، اليوم الثلاثاء، صور إنقاذ الطفلة “أيلا” البالغة 3 سنوات بعد قضائها 91 ساعة تحت أنقاض مبنى مدمر بعد زلزال إزيمر.

وأسرع الطاقم الطبي بإجراء الإسعافات الأولية للطفلة قبل نقلها إلى المستشفى.

ولفت فرق الإنقاذ جسد الطفلة الصغيرة ببطانية لتدفئتها في الأجواء الباردة.

أخرجت فرق الإنقاذ الطفلة “أيلا” من تحت الحطام وسط تصفيق حار كالعادة كشعور بالإنجازات الكبيرة التي تحققها الفرق دون كلل.