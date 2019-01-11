بالصور..إنقاذ عمال صينيين بعد حريق مهول داخل بناية بعنابة

شب صباح اليوم الجمعة، حريق مهول في بناية طور الإنجاز، بحي سيدي إبراهيم في عنابة، خلف إصابة بناء صيني وإنقاذ ثمانية آخرين بقوا عالقين بعد أن حاصرتهم النيران.

موازاة مع حالة إستنفار قصوى وسط مصالح الحماية المدنية، بإعتبار أن الحريق إندلع وسط تجمع سكاني، وأوضح ضابط المناوبة لدى مديرية الحماية المدنية.

أن الحريق وقع في حدود الساعة الثامنة والأربعين دقيقة صباحا، في الطابق الأرضي لبناية طور الانجاز، مكونة من ثمانية طوابق، تقع بمدخل المدينة تحديدا بحي سيدي إبراهيم.

وحسب المصدر نفسه، فإن الحريق الذي إندلع في الطابق الأرضي وإمتد إلى غاية الطابق الثالث خلف إصابة صيني بحروق من الدرجة الأولى.

حيث ثم إسعافه و نقله إلى الإستعجالات الطبية بمستشفى إبن سينا الجامعي بالإضافة إلى إجلاء ثمانية عمال آخرين من جنسية صينية بقوا عالقين في الطابق السابع.

بعدما حاصرتهم ألسنة النيران و تعذر عليهم الخروج، وحسب ضابط المناوبة فإن عملية الإجلاء تمت دون تسجيل إصابات وثم إسعافهم في عين المكان

بعد تمكن عناصر الحماية من إخماد ألسنة النيران ومنعها من الإنتشار إلى الطوابق العلوية والسكنات المجاورة.

وذكر المصدر نفسه، أن الحريق خلف خسائر مادية شملت مواد البناء و مواد سريعة الإلتهاب تمثلت في كمية هائلة من مادة البولسترون المستعملة في البناء.

من جهتها مصادر الأمن كانت حاضرة في عين المكان وفتحت تحقيقا حول أسباب و ظروف إندلاع الحريق .