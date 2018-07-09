بالصور.. إنقاذ 10 أشخاص إثر إنهيار أدرج بناية بالبليدة

أنقذت مصالح الحماية المدنية 10 أشخاص إثر إنهيار أدرج بناية بشارع مصطفى زيدون بأحد الأزقة الجانبية بشارع الجزائروسط مدينة البليدة.

وحسب ذات المصالح فقد تدخلت على الساعة 17 سا و42 د بباب الجزائرعلى مستوى بناية بشارع مصطفى زيدون وسط المدينة.

حيت تم إنقاذ 10 أشخاص كانوا محصورين في الطوابق العلوية ولم يستطيعوا النزول من بناية ذات طابقين وتسكن بها 09 عائلات.

وقد دامت عملية إنقاذ 03 عجائز و07 أطفال وإنزالهم إلى مكان آمن أكثر من ساعة بسبب خطر إنهيار الأروقة.

كما كانت المصالح البلدية حاضرة بعين المكان رفقة الأمن من أجل التكفل بالعائلات المتضررة من إنهيارالبناية التي تعود للعهد الاستعماري.