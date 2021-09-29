بالصور.. إنقاذ 357 شخصا حاولوا الهجرة عبر السواحل الوطنية

أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 357 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و28 سبتمبر الجاري.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم توقيف خلال نفس الفترة، 133 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة وتبسة.

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