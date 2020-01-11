بالصور.. إنقاذ 5 نساء و6 أطفال من الموت إحتراقا بمزغران في مستغانم

أخبار الجزائر
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بالصور.. إنقاذ 5 نساء و6 أطفال من الموت إحتراقا بمزغران في مستغانم
بقلم مصطفى.ق

تم مساء اليوم إنقاذ 11 شخص من  الموت إحتراقا وإختناقا بالغازات المحترقة نتيجة حريق منزل بمزغران في ولاية مستغانم.

و تدخلت اسعافات الحماية المدنية ممثلة في الوحدة البحرية مدعمة من الوحدة الرئيسية ووحدة حاسي ماماش من اجل السيطرة على حريق شب في مسكن بحي بوعزة بصابلات بلدية مزغران.

وتعرض 5 نساء و 6 اطفال من بينهم 3 رضع لحالات اختناق بالدخان نتيجة استنشاق الغازات المحترقة.

تم التكفل بهم في مكان الحريق وتحويل بعضهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اخماد الحريق نهائيا والتحكم فيه تفاديا لإنتشاره الى باقي المسكن ،فيما فتحت مصالح الامن تحقيقا لمعرفة اسباب الحريق.


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