بالصور.. إنقاذ 6 أشخاص من الإختناق وجرح 4 في إنحراف سيارة بالجلفة

تمكنت مصالح الحماية المدنية بالجلفة، من إنقاذ عائلة متكونة من 5 أشخاص، تعرّضت للاختناق بالغاز بحي ” مسعودي” وسط المدينة.

وحسبما كشفه مصدر “النهار أونلاين”، فإنّ إسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، قد تلقت نداء استغاثة ليتدخلوا بذات المكان لإنقاذ خمسة أفراد من عائلة واحدة من الموت، جراء استنشاقهم لغار أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وتمّ إسعاف العائلة، المتكونة من رجل يبلغ من العمر 40 سنة وزوجته تبلغ من العمر 29 سنة وثلاث بنات يبلغن من العمر 7 سنوات، 5 سنوات وعامين، في عين المكان ونقلهم إلى المستشفى بالجلفة.

كما تدخلت ذات المصالح، في حادث آخر، بحي زحاف بمدينة الجلفة لأجل إسعاف وإنقاذ شخص لإستنشاقه لغاز المدينة المتسرب من المدفأة، أين تمّ إسعافه في عين المكان ونقله لمستشفى المدينة.

هذا وأصيب من جانب آخر، 4 أشخاص، إثر حادث مرور يتمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع بالطريق الوطني رقم 46 إتجاه بلدية الشارف بالمنطقة المسمّاة “مسكة” حوالي 10 كلم غرب عاصمة الولاية.

حيث أسفر الحادث عن إصابة رجل يبلغ من العمر 55 سنة وإمرأتين تبلغان من العمر 36 سنة و26 سنة، وطفل صغير حديث الولادة.

أين تمّ تقديم الإسعافات الأولية في عين المكان ونقلهم إلى المستشفى الإستعجالي بحي شعباني ومستشفى المختلط بحي شعوة.