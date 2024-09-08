بالصور: إنقاذ 63 شخصا حاصرتهم المياه بالنعامة

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الحالة العامة إثر التقلبات الجوية التي عرفتها ولاية النعامة صبيحة هذا اليوم.

وأوضحت المديرية ذاتها أنه تم تسجيل عدد من التدخلات عبر بلدية العين الصفراء

وسجلت ذات المصالح إنقاذ 9 اشخاص حصرتهم مياه الواد بحي مولاي الهاشمي. بالإضافة إلى إنقاذ 45 شخص حصرتهم مياه الواد بوسط مدينة العين الصفراء.

كما تمكن أعوان الحماية المدنية من إنقاذ شخصين عالقين بمقر بنك BNA بعدما حصرتهم مياه الواد. وكذا إنقاذ عائلة من 4 أفراد محصورين بمنزل بحي أول نوفمبر .

هذا وسجلت ذات المصالح إنقاذ عائلة من 3 أفراد بعدما حصرتهم مياه الواد بحي أول نوفمبر. مع انقاذ 23 شاة وبقرة وعجل بحي القصر سيدي بوجمعة.