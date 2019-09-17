بالصور ..إنقاذ 8 حراقة، إنتشال 3 جثث و5 في عداد المفقودين بوهران

تواصل وحدات الحماية المدنية بدعم من حرس السواحل عمليات البحث والتمشيط على طول الشريط الساحلي الوهراني.

وهذا بحثا عن الحراقة الخمسة المفقودين بعرض البحر بعد انقلاب قاربهم والذين كانوا ضمن 16 حراقا آخر .

أين تم إنقاذ 8 منهم من ضمنهم مغربيين اثنين المدعوين الكرزازي عبد الكريم مواليد 1994 وايوبي عبد الكريم مواليد 1994 .

فيما تم انتشال 3 جثث تعرضوا للغرق من بينهم مغربي على بعد 5 أميال بحرية عن شاطئ كاب فالكون بعين الترك في وهران.

الحراقة ال 16 والمتراوحة أعمارهم ما بين 22 إلى 29 سنة انطلقوا من إحدى شواطئ وهران على متن قارب مزود بمحرك.

تعرض للانقلاب بسبب سوء الأحوال الجوية وهران البحر قبل تلقي وحدات الحماية المدنية في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا انذار نجدة.

ليتم التنقل إلى عين المكان باستعمال زوارق مطاطية نصف صلبة تابعة للحماية المدنية إلى جانب غواصين .

اين تم إنقاذ 8حراقة من موت حقيقي فيما تم انتشال 3 جثث ينحدرون جلهم من ولاية وهران ، واحد منهم من عين الدفلى وثلاثة من المغرب.

عمليات البحث لا تزال متواصلة لحد الآن بحثا عن المفقودين الخمسة بعد الاستعانة ب25 غواصا من ولايات مجاورة.

الحراقة ال 8 الذين تم إنقاذهم قدمت لهم الإسعافات الضرورية قبل تحويلهم من قبل عناصر الدرك الوطني التحقيق معهم حول ملابسات محاولتهم الهجرة غير الشرعية للالتحاق بالسواحل الاسبانية.