بالصور.. إنهيار جسر بورديم بالمسيلة

تسببت تقلبات الطقس التي شهدتها المسيلة في انهيار جزئي لجسر وادي بورديم الواقع على الطريق الوطني 8 ببلدية بن زوه.
وأوضحت مصالح الحماية المدينة بالولاية أن الانهيار الجزئي لهذا الجسر نجم عن فيضان وادي بورديم جراء التساقط الغزير للأمطار.
وقامت مصالح الحماية المدينة بالولاية بعديد التدخلات شملت سحب سيارة كانت محاصرة بمياه السيول ببلدية سيدي عامر.
وإنقاذ سبعة أشخاص حاصرتهم المياه ببلدية الشلال، كما سجلت نفوق 50 رأسا غنم ببلدية امجدل وإنقاذ 28 رأسا آخر.
وسجلت الحماية المدنية خلال نفس الفترة 5 حوادث مرور تسببت في إصابة 6 أشخاص بجروح نقلوا إلى أقرب المستشفيات بالمسيلة.
التعليقات (0)