بالصور.. إهداء مفتاح مدينة مصرية لبن زيمة مقابل الترويج لها!

تحصل نجم ريال مدريد، كريم بن زيمة، على هدية غالية جدا في مصر، وتتمثل في مفتاح مدينة الغردقة السياحية، مباشرة بعد وصوله أمس الإثنين.

حيث أهدى محافظ البحر الأحمر بمصر، اللواء أحمد عبد الله، لاعب النادي “الملكي” ذو الأصول الجزائرية، المفتاح بمناسبة زيارته الغردقة.

وتلقى بن زيمة دعوة شخصية من رجل الأعمال المصري كامل أبو علي، رئيس جمعية الإستثمار السياحي بالبحر الأحمر.

وتدخل زيارة لاعب ريال مديد إلى المدينة المصرية، ضمن الترويج السياحي للغردقة والبحر الأحمر.

وحسب الصحافة المصرية، فإن محافظ المدينة، طلب من بن زيمة النشر على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي دعوة زيارة مدينة الغردقة.

حيث يتابع الصفحات الرسمية للاعب على مواقع التواصل الإجتماعي أكثر من 45 مليون متابع عبر العالم.