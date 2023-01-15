بالصور.. إيتو يحط الرحال بوهران لدعم منتخب بلاده

حط أمسية اليوم الأحد رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، الرحال بعاصمة الغرب الجزائري، وهران.

ووجد إيتو في استقباله بالقاعة الشرفية للمطار الدولي لوهران أحمد بن بلة مسؤول اللجنة المحلية لتنظيم الشان.

هذا إضافة إلى مدير الشباب والرياضة والسلطات المحلية التي استقبلت أسطورة الكاميرون بحفاوة كبيرة.

وكان، إيتو، قد التحق بالجزائر عشية اليوم قبل مواصلة الرحلة إلى وهران لحضور مباراة منتخبه يوم غد بملعب ميلود هدفي.