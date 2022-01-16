بالصور.. إيتو يستقبل أنصار الخضر قبل مواجهة غينيا الإستوائية

حظي أنصار المنتخب الوطني المتواجدون بالكاميرون، بفرصة لقاء النجم ورئيس الاتحاد الكاميروني، صامويل إيتو.

ورصد مبعوث “النهار” إلى الكاميرون، لحظة ملاقات أنصار المنتخب الوطني للنجم صامويل إيتو، بأحد فنادق الكاميرون.

كما استغلت الجماهير الجزائرية هذه الفرصة، لأخذ صور تذكارية رفقة النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني وإهدائه قميص الخضر.

وجاء هذا اللقاء، بين رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل ايتو، وأنصار الخضر، قبل مباراة اليوم بين الجزائر، وغينيا الإستوائية.

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وسيكون المنتخب الوطني على موعد مع تحقيق إنطلاقة مثالية في مسابقة الكان بالإطاحة بغينيا الإستوائية بداية من الـ 20:00 سا مساءا.بملعب جابوما الكاميروني.

و سيعتمد اليوم بنسبة كبيرة الناخب الوطني جمال بلماضي على تشكيلة مغايرة بعض الشيء بعد عودة الركيزة اسماعيل بن ناصر. الذي تخلّص من الإصابة نهائيا. فيما سيواصل الثنائي زروقي ووناس الغياب بداعي الإصابة.

ويحمل بلماضي امال الجزائريين في تحقيق أول فوز بالعرس الكروي الإفريقي بعد الخيبة. في ظل تأكد مهندس التتويج بـ “كان” مصر أن الجماهير الجزائرية لا تزال تساندة إلى أخر نقطة من المنافسة. وهو اللذي يعتبر دافعا معنويا له. كام سيعمل بلماضي على التدارك وتحقيق الإنتصار.

يذكر. أن مباراة الجزائر و غينيا الإستوائية تعتبر الثانية التي ستجري اليوم في نفس الملعب بعد إجراء مباراة كوت ديفوار ومنتخب سيراليون.

ويواصل المسؤولون تجهيز ملعب “جابوما” الذي سيحتضن مباراة الجزائر وغينيا الإستوائية غدا لإحتضان المقبلة الثانية.

وكان الملعب قد نال استياء كبير جدا من متتعبين. بالنظر إلى “المطبات والحفر” المتواجد به وعرقلة محرز وزملائه في تقديم أداء كبير.

وكان التجهيز عن طريق على الاعتماد على جرّار. الذي يستخدمه الفلاحون في سقي الأراضي وحرثها.

يذكر. أن اللقاء نال انتقادات بالجملة من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي. و اللاعب يوسف عطال اللذان حضرا الندوة الصحفية التي جرت امس.

وأكد الناخب الوطني جمال بلماضي، إدراكه لسعي كل المنتخبات للإطاحة بالخضر، كونهم أبطال إفريقيا، معتبرا هذا الأمر عادي.