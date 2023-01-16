بالصور.. إيتو يلتقي بلومي على هامش مواجهة الكاميرون أمام الكونغو

عرفت مواجهة المنتخب الكاميروني أمام الكونغو برازافيل سهرة اليوم الإثنين حضور رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو.

وتابع الرجل الأول في الكرة الكاميرونية المواجهة من المقصورة الشرفية لملعب ميلود هدفي بوهران.

كما التقى إيتو بأسطورة كرة القدم الجزائرية لخضر بلومي الذي تواجد بالملعب أيضا لمتابعة اللقاء.

وتابع وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق المواجهة أيضا رفقة رئيس الفاف، جهيد زفيزف، ووالي وهران، سعيد سعيود.