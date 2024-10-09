بالصور ..إيريك شال يباشر مهامه على رأس العارضة الفنية لـ”الحمراوة”

باشر المدرب الجديد لفريق مولودية وهران إيريك شال، اليوم الأربعاء، مهامه على رأس العارضة الفنية للفريق بالملعب المجاور للمركب الأولمبي ميلود هدفي.

وكانت الفرصة مواتية للمدرب إيريك شال للقاء لاعبيه. حيث اجتمع بهم و طالبهم بضرورة وضع اليد في اليد من أجل إنجاح الموسم الكروي الجاري.

ونشرت إدارة “الحمراوة” صورا للمدرب واللاعبين، تشير إلى الترحاب الكبير الذي حظي به من قبل اللاعب لعريبي ورفقائه.

وكانت إدارة فريق مدينة الباهية أعلنت، صبيحة اليوم، تعاقدها مع شال الذي خلف يوسف بوزيدي.

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