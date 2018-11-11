بالصور.. إيليزي تلاميذ ثانوية يحتجون أمام البلدية لمطالبة بالنقل المدرسي

أقدم تلاميذ ثانوية محمد بوضياف ببلدية برج عمر إدريس بولاية إيليزي على الإحتجاج أمام بلدية وغلق مقر البلدية.

منددين بالوضع المزري الذي يعيشونه بسبب مشكلة النقل المدرسي التي تجدد مرة أخرى وفي كل مرة .

وارجع عدم توفير الحافلة بسبب تعطلها والعطل الذي اتى على محركها .

وهو ما فرض على تلاميذ القاطنين بحي محمد بوضياف المعروف ب ” الخرجة ” لتأخر وعدم الوصول للمقاعد الدراسة .

طالب التلاميذ بضرورة تخصيص الحافلات الجديدة للنقل المدرسي التي إستفادت منها بلدية برج عمر إدريس مؤخرا من أجل حل هذا الاشكال بشكل نهائي وإنهاء مشكل الاعطاء المتكررة في الحافلات القديمة .