بالصور.. ابراهيم بومزار يشدد على تأهيل مكاتب البريد بتيزي وزو وبومرداس

شدد وزير البريد، ابراهيم بومزار، اليوم خلال زيارته لولايتي تيز وزو وبومرداس على إعادة تأهيل هذه المنشآت المهترئة للقطاع.

وقام الوزير ابراهيم بومزار، اليوم السبت، بزيارة فجائية إلى بعض مصالح القطاع بولايتي تيزي وزو و بومرداس.

ووقف الوزير على نوعية الخدمات المقدمة لمواطني الولايتين، التي أكد على ضرورة تحسينها، وذلك على مستوى كل من مكاتب البريد والوكالات التجارية لكل من اتصالات الجزائر وموبيليس بكل من ذراع بن خدة وتادمايت وتيزي وزو وبرج منايل بولاية بومرداس.

حيث ركز الوزير على وجه الخصوص على تفقد منشآت القطاع المتواجدة بالقرى التابعة للبلديات سالفة الذكر، لاسيما مكتبي بريد بوخالفة و تادمايت المتواجدين في وضعية غير مقبولة.

وأكد الوزير على ضرورة الشروع في إعادة تأهيل هذه المنشآت على سبيل الإستعجال، باعتبار أن مواطني هذه المناطق لابد أن يستفيدوا من نفس نوعية الخدمات المقدمة بالمناطق الحضرية.