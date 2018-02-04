اختيرت أمديك ماسيسيليا ملكة جمال تيزي وزو 2018، في حفل تتويجي شاركت فيه 18فتاة.

الفتيات مثلن مختلف مناطق الولاية، حيث تمكنت ابنة تيڤزيرت صاحبة 17ربيعا من نيل هذا اللقب في دورته الخامسة.

والتي شهدت منافسة شرسة بين الفتيات المشاركات حسب ما أكّده بن بري حسن منظم هذه المسابقة للنهار.

حيث شهدت المنافسة اقبال كبير للفتيات وصل عددهن الي 50 فتاة لتسفر التصفيات على اختيار 18 منهنّ.

تتوفّر فيهن الشروط المعمول بها في مثل هذه المسابقات ليتم تكوينهن لمدة ثلاثة أشهر.

ووقع الإختيار على واحدة من طرف لجنة التحكيم التي تعتمد في انتقائها علي عدّة معايير.

وتتمثّل هذه المعايير في الجمال، الأناقة ، الهيبة ،الأنوثة، التعبير،المشية و الثقافة .