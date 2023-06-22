بالصور.. ابنة لاعب أولمبي الشلف تقبّل الرئيس تبون وتصنع الحدث

صنعت صورة ابنة لاعب أولمبي الشلف حميدة زنانسي الحدث بتقبيلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مراسيم تسليم الميداليات.

إلى جانب ذلك، تجاوب لاعبو “لايصو” مع اللقطة بسعادة كبيرة، ما زاد من فرحة النهائي بشكل كبير.

كما تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” و “انستغرام” صورة الطفلة، بعدما نقلتها “النهار” أثناء تغطية الحدث عبر مبعوثها من ملعب ميلود هدفي.

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