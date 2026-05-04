بالصور.. اتحاد الجزائر يحضّر بجدية لنهائي “الكاف” أمام الزمالك

دخل فريق اتحاد الجزائر المرحلة الجدية من التحضيرات لمواجهة الذهاب أمام الزمالك المصري في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وباشر الفريق تحضيراته الجدية تحسبًا للنهائي المرتقب أمام نادي الزمالك المصري، المقررة يوم السبت القادم بملعب 5 جويلية الأولمبي.

ويسعى “أبناء سوسطارة” إلى تحقيق نتيجة إيجابية فوق أرضية ميدانهم قبل حسم التتويج في لقاء الإياب بالقاهرة.

وتجري التحضيرات وسط أجواء من الحماس والتركيز، إذ يراهن الطاقم الفني بقيادة السنغالي لامين نداي، على جاهزية لاعبيه بدنيًا وتكتيكيًا. مع استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة مريحة في لقاء الذهاب.

ويأمل ممثل الكرة الجزائرية في تأكيد جاهزيته وفرض منطقه أمام منافس قوي بحجم الزمالك، في نهائي يعد بالكثير من الندية والإثارة.