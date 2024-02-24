بالصور.. اتحاد العاصمة يجري آخر تحضيراته لمواجهة هلال بن غازي

يخوض فريق اتحاد العاصمة، اليوم السبت، آخر تحضيراته بمدينة بن غازي الليبية، تحسبا لمواجهة الهلال المحلي، لحساب كأس الكونفيدرالية.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، عبر صفحتها الرسمية، صور الحصة التدريبية التي أجراها تعداد الفريق، أمس الجمعة، تحضيرا لهذا اللقاء.

كما سيعمل مدرب الاتحاد كارلوس غاريدو، على ضبط آخر الروتوسات على تشكيلته، في الحصة التدريبية الأخيرة المقررة اليوم السبت.

يذكر أن المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة، ومضيفه أهلي بن غازي، والمقررة غدا الأحد، تدخل ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية.