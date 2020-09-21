بالصور.. اتحاد العاصمة يرسم صفقتي بن خليفة وبلقاسمي

قدمت إدارة فريق اتحاد العاصمة، اليوم الإثنين، كل من كريم بن خليفة، واسماعيل بلقاسمي، أمام وسائل الإعلام، بعد ترسيم صفقتيهما.

ووقف الثنائي بن خليفة، وبلقاسمي، أمام وسائل الإعلام بقميص الإتحاد، بعد توقيعهما على عقد يربطهم بالفريق لمدة ثلاثة سنوات.

وتمت عملية تقديم اللاعبين، بحضور مسؤولي الفريق على غرار، رئيس مجلس الإدارة عاشور جلول، والمدير الرياضي عنتر يحي.

يذكر أن إسماعيل بلقاسمي، انضم لاتحاد العاصمة، قادما من شباب قسنطينة، في حين تم شراء عقد بن خليفة، من نادي بارادو، بعدما لعب الموسم الماضي في الإتحاد، على شكل إعارة.