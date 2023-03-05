بالصور.. اتحاد العاصمة يشد رحاله إلى جوهانسبورغ

غادرت بعثة فريق اتحاد العاصمة، أمسية اليوم الأحد، أرض الوطن باتجاه عاصمة جنوب افريقيا جوهانسبورغ.

وسجلت بعثة النادي العاصمي، تواجدها بتعداد كامل في مطار رهواري بومدين، قبل شدهم الرحل إلى جوهنسبورغ.

كما تأتي هذه السفرية تحسبا للمباراة التي ستجمع الاتحاد، بمضيفه نادي مارمو غالنتس، برسم الجولة الرابعة من كأس الكاف.

يذكر ان اتحاد العاصمة فاز في مباراته الأخيرة، ضمن هذه المنافسة، والتي جمعته بفريق مارمو غالنتس، بثنائية نظيفة.