بالصور.. اتحاد العاصمة يغادر الجزائر لخوض لقاء العودة ضد أولمبيك أسفي

غادرت بعثة فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، أرض الوطن، لخوض لقاء العودة من نصف نهائيب كأس الكونفيدرلية ضد فريق أولمبيك أسفي.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، عبر الصفحة الرسمية للنادي على “فايسبوك”، صور بعثة الفريق، خلال تواجدهم بمطار “هواري بومدين” اتسعدادا لمغادرتهم أرض الوطن.

ويسعى ممثل الجزائر، لتحقيق الفوز ضد منافسه أولمبيك أسفي، من أجل العودة بتأشيرة التأهل للدور النهائي.

يذكر أن مباراة الذهاب من الدور النصف النهائي لكأس الكونفيدرالية، والتي جرت بالجزئر، بين اتحاد العاصمة، أولمبيك أسفي، انتهت بنتيجة التعادل السلبي.