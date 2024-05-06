بالصور.. اتحاد العاصمة ينهي شوطه الأول أمام شبيبة القبائل متقدما بهدفين لهدف

أنهى فريق اتحاد العاصمة، الشوط الأول من مباراته المتأخرة عن الجولة الـ19، أمام شبيبة القبائل، متقدما في النتيجة بهدفين لهدف واحد.

ودخل فريق اتحاد العاصمة، هذه المباراة بقوة، أين تمكن من افتتاح باب التسجيل مبكرا، وبالتحديد في الدقيقة الـ18، عن طريق بلقاسمي.

فرحة الاتحاد بهدفهم الاول لم تدم طويلا، حيث تمكن مهاجم الشبيبة، كسيلة بوعلية، من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ20.

وقبل نهاية الوقت الرسمي لهذا الشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة الـ42، عاد بلقاسمي لهز الشباك مجددا، مانحا التقدم للاتحاد، الذي أنهى هذا الشوط لصالحه بنتيجة (2-1).