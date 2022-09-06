بالصور.. اتحاد العاصمة يهزم الكناري وشباب بلوزداد يحسم الكلاسيكو

هزم فريق اتحاد العاصمة أمسية اليوم الثلاثاء ضيفه شبيبة القبائل ليُحقق انتصاره الثالث تواليا في الرابطة المُحترفة.

حيث انتهى اللقاء الذي جرى بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء لحساب الجولة الثالثة بنتيجة هدف دون رد.

كما سجل، عبد الرحمن مزيان، الهدف الوحيد لسوسطارة في الدقيقة 72 ليصل بفريقه للنقطة التاسعة.

بينما تعرض الفريق القبائلي للهزيمة الثالثة تواليا ما قد يجعله يدخل في نفق مُظلم مُستقبلا.

و في مباراة ثانية لحساب ذات الجولة قاد المُهاجم، كريم عريبي، فريقه شباب بلوزداد للفوز على الضيف مولودية وهران بملعب 20 أوت 1955.

حيث انتهى اللقاء بهدفين دون رد من توقيع عريبي في الدقيقتين 14 من ركلة جزاء والـ44.

ليُحقق بطل الجزائر لثلاث مرات متتالية ثالث انتصار في ثالث لقاء.