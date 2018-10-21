بالصور.. اتفاقية بين الهلال الأحمر الجزائري وجمعيات خيرية بفرنسا 

تم صباح اليوم الأحد، بفندق الهيلتون بالعاصمة، امضاء إتفاقية بين الهلال الأحمر الجزائري وجمعيات خيرية جزائرية بفرنسا قصد التبرع بمختلف المساعدات للجمعيات الخيرية الجزائرية وحتى الأشخاص.

وحسب ما نشره النائب عن الجالية بفرنسا سمير شعابنة، تتمثل المساعدات في أدوات صحية وكراسي متحركة للمعاقين وسيارات اسعاف وآلات كشف و عتاد مدرسي والكثير من التجهيزات لقياس السكر في الدم وضغط الدم.

يأتي هذا بعد الإنشغالات و المشاكل العديدة التى تجدها الجمعيات الخيرية الجزائرية بفرنسا لإدخال العتاد الصحى و تقديم يد المساعدةً للجمعيات الجزائرية الخيرية و حتى لأشخاص بالجزائر.

حيث تجد في العديد من المرات صعوبات مع الجمارك في نقل و إدخال هذه المساعدات، وهذا لغياب إطار قانون يسهل من مهمة هؤلاء.

للإشارة فقد حضر حفل امضاء الإتفاقية بعض رؤساء الجمعيات، من بينهم رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، وممثلين عن الجمارك و الأمن و الوزارات المعنية بالجالية.



