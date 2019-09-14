بالصور.. اجتماع تنسيقي بولاية وهران تحسبا لموسم الأمطار

عقد مولود شريفي والي ولاية وهران، اليوم السبت، اجتماعا تنسيقيا موسعا لاتخاذ التدابير الاستباقية لتفادي كارثة السيول خلال موسم الأمطار.

الاجتماع تحسبا لموسم التساقطات المطرية المرتقبة مع حلول موسم الخريف، وسعيا لتفادي أي اختلالات من المحتمل أن تنتج على هذه الوضعية على مستوى إقليم الولاية.

الاجتماع حضره مدراء جميع القطاعات المعنية، و رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية.

حيث تم خلال هذا الاجتماع تقييم عملية تنقية المجاري المائية، الوديان وتنظيف البالوعات، التي شرعت فيها مختلف المصالح منذ نهاية فصل الصيف

وأعطى والي الولاية تعليمات صارمة من أجل وضع خريطة لهذه النقاط السوداء المحتملة لتشكيل التجمعات المائية على مستوى المجمعات السكنية والمحاور الطرقية.

وتبليغها إلى كل القطاعات المعنية، من خلال تحديد مسبق وموضوعي ودقيق للاماكن التي يمكن أن تشكل نقاطا سوداء خلال فترة تساقط الأمطار، وذلك بناء على التجارب السابقة.

كما أعطى تعليمات لوضع أجهزة التدخل على مستوى البلديات، خاصة على مستوى بلديات مجمع وهران الكبرى.

وكذا لمديريتي الأشغال العمومية والموارد المائية، من اجل تجنيد وسائل التدخل الكبيرة والتدخل بصفة آنية، لمعالجة أي اختلالات محتملة في هذا السياق.