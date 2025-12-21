بالصور.. اجتماع تنسيقي للـ”كاف” مع بعثة “الخضر”

عقد أعضاء من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا مع بعثة “الخضر” المتواجدة في المغرب، تحسبا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني، على “فيسبوك” عددا من الصور الخاصة بهذا الاجتماع.

ويواصل رفقاء القائد رياض محرز، الذين حظوا الرحال بالمغرب، الجمعة الفارطة. بعد تربص قصير انطلق الاثنين الماضي، بسيدي موسى، تحضيراتهم على قدم وساق لـ”كان 2025″.

وسيخوض المنتخب أول مبارياته في دور المجموعات، هذا الأربعاء الـ 24 ديسمبر الجاري. أمام نظيره السوداني، بينما يلاقي الأحد القادم الـ 28 من الشهر ذاته. منتخب بوركينافاسو، على أن يختتم الدور الأول بعدها بـ 3 أيام، بمواجهة غينيا الاستوائية.