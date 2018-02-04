بالصور.. احتجاجات بعيادة البياضة في الوادي بسبب انعدام الأمن

تجمع العشرات من الأطباء والممرضين عمال وحتى مواطنين أمام الاستعجالات الطبية لعيادة بلال بشير بلدية البياضة بالوادي في حركة إحتجاجية.

وندد المحتجون بالاعتداءات المتكررة والإهانة اليومية التي يتعرضون لها.

وكانت حادثة ليلة أمس عند تعرض طاقم المناوبة الليلية للتهديد باستعمال سيوف وقضبان حديدية النقطة التي أفاضت الكأس.

في ظل انعدام التام لأعوان الأمن لحمايتهم من مثل هذه التصرفات التي تشكل خطرا على حياتهم.

وأضاف المحتجون انهم يعانون من ضغط رهيب وارتفاع الحجم الساعي في العمل .

رغم أن الاستعجالات التي تستقبل أزيد من 80 الف مواطن بالجهة الجنوبية.

كما تعاني العيادة من قلة الكوادر الطبية، الوضع الذي أجبر الكثير على عدم الخروج في عطل سنوية منذ سنوات.

من جهته مدير المؤسسة الاستشفائية قال ان الإحتجاج غير معلن عليه ولم يستلم اشعار بذلك.

مؤكد ان العجز زاده خروج أزيد من 104 عامل للتقاعد.

مشيرا أن مؤسسة قدمت أزيد من 368 الف فحص خلاص السنة الفارطة .