بالصور..احتجاجات رافضة لزيارة وزير الطاقة تتحول الى شل لكامل الطرقات

أقدم مواطنو مدينة بسكرة على غلق مختلف الطرق الوطنية والولاية بالحجارة والمتاريس، إحتجاجا على الأوضاع المزرية التي تعيشها المنطقة.

وتتواصل هذه الإحتجاجات لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بتوفير الماء والكهرباء وضروريات الحياة، إضافة إلى توفير مناصب الشغل.

وفي اليوم الرابع من الإحتجاجات التي تزامنت مع زيارة وزير الطاقة، محمد عرقاب للولاية، مازادت من وقع الحدة لدى المواطنين.

وقام المحتجون بغلق الطرقات وإضرام النار في العجلات المطاطية، مطالبين بإنهاء مهام الوالي وإقالة رئيس البلدية فورا ومحاسبتهم،

إضافة إلى رحيل ومحاسبة جميع المسؤولين المتسببين في تخلف الولاية، وتغييرهم بأشخاص قادرين على تحسين صورتها.