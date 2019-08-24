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بالصور.. احتجاجات في بسكرة بسبب الإنقطاعات المتكررة للكهرباء

أخبار الجزائر
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بالصور.. احتجاجات في بسكرة بسبب الإنقطاعات المتكررة للكهرباء
بقلم علي رحاب

أغلق مواطنو الأحياء الجنوبية بعاصمة الولاية بسكرة، الطريق المؤدي إلى مخرج المدينة والمعروف باسم طريق الصحراء واستعملوا  العجلات المطاطية في حركة احتجاجية.

وندد المحتجون، بالإنقطاعات المتكررة للكهرباء والغير مبرمجة والتي أدت إلى اتلاف أجهزتهم الكهرومنزلية إضافة إلى حرمانهم من استعمال المكيفات في ظل الحرارة الرهيبة التي تشهدها المنطقة.

كما يعاني المرضى وكبار السن والصغار جراء الإنقطاعات التي باتوا ينقلونهم في كل مرة إلى الإستعجالات في ظل تازم الوضع.

وطالب السكان بضرورة ايجاد حلول لإنقطاع التيار  وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدها في ظل تقاعس مؤسسات التوزيع في التعويض والإكتفاء بالصيانة وشروط تعجيزية وخبرات من أجل التعويض في كل مرة من اجل التهرب من التعويض حسبهم.

بسكرة

بسكرة


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