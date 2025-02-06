بالصور: اختتام الدورات التكوينية لفائدة إطارات وموظفي الأمن الوطني

أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، مناصفة مع المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، اليوم. على مراسم حفل الاختتام الرسمي للدورات التكوينية التي نظمها المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، بعنوان سنة 2024، لفائدة إطارات وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب بيانٍ للخارجية الجزائرية، شهدت مراسم هذا الحفل تسليم شهادات نهاية التكوين لإطارات وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

وبالمناسبة، تم إلقاء كلمات ثمّنت مضمون ومحتوى تلك الدورات التكوينية التي تندرج في سياق حرص وزارة الشؤون الخارجية على تعزيز علاقاتها التعاونية مع شركائها من مختلف هياكل ومؤسسات الدولة.