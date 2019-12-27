بالصور.. اختتام الدورة التكوينية في مجال الاتصال للمكلفين بالاتصال بوزارة العمل

إختتمت نهاية هذا الأسبوع الدورة التكوينية المتخصصة في مجال الاتصال الرقمي لفائدة المكلفين بالاتصال على المستوى المركزي.

وتندرج هذه الدورة التطبيقية في اطار استراتيجية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتعزيز قدرات إطارات القطاع في تعاملهم مع مختلف أدوات الإتصال الحديثة.

وبتسليم الشهادات للمشاركين، ما سيساهم في التفاعل السريع والفعال مع مختلف انشغالات المواطنين من جهة، نشر المعلومة وتوفيرها بصفة آنية للمواطنين ووسائل الإعلام على حد سواء من جهة أخرى.

للإشارة الدورة التطبيقية نظمت من طرف الوزارة العمل على مستوى المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد.