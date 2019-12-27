بالصور.. اختتام الدورة التكوينية في مجال الاتصال للمكلفين بالاتصال بوزارة العمل

الوطني
  • -
  • 0
بالصور.. اختتام الدورة التكوينية في مجال الاتصال للمكلفين بالاتصال بوزارة العمل
بقلم مصطفى.ق

إختتمت نهاية هذا الأسبوع الدورة التكوينية المتخصصة في مجال الاتصال الرقمي لفائدة المكلفين بالاتصال على المستوى المركزي.

وتندرج هذه الدورة التطبيقية في اطار استراتيجية وزارة  العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتعزيز قدرات إطارات القطاع في تعاملهم مع مختلف أدوات الإتصال الحديثة.

وبتسليم الشهادات للمشاركين، ما سيساهم في التفاعل السريع والفعال مع مختلف انشغالات المواطنين من جهة، نشر المعلومة وتوفيرها بصفة آنية للمواطنين ووسائل الإعلام على حد سواء من جهة أخرى.

للإشارة الدورة التطبيقية نظمت من طرف الوزارة العمل على مستوى المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=747022

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com