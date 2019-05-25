بالصور.. اختتام الطبعة الثالثة لمسابقة احسن مقرئ ومنشط الباهية بوهران

شهد ليلة أمس بعد صلاة التراويح المسجد القطب عبد الحميد بن باديس بوهران حفل نهائي الطبعة الثالثة لمسابقة احسن مقرئ ومنشد الباهية.

بحضور والي ولاية وهران والسلطات المحلية حيث اشرف والي ولاية وهران مولود شريفي ورئيس المجلس الشعبي الولائي رفقة السلطات المحلية على اختتام المسابقة.

اين تم تكريم الفائزين الاوائل في كلتا المنافستين، فيما فاز بعض المواطنين برحلات عمرة للبقاع المقدسة خلال عملية قرعة التي أجريت بالمناسبة.

وقد استمتع الحضور خلال هذه السهرة الدينية بالأداء القوي للمتسابقين الذين تاهلوا للبرايم النهائي اين افتك المتسابق فريمهدي نورالدين المرتبة الأولى في مسابقة احسن مقرئ الباهية.

فيما فاز المتسابق منصور بلقاسمي بالمرتبة الأولى كاحسن منشد للباهية تم تكريمهما بدرع المسابقة الى جانب مكافأة مالية قدرها 30 مليون سنتيم.

فيما فاز المتسابقان اللذان احتلا المرتبة الثانية بـ20 مليون سنتيم، أما الثالثين فقد نالا مبلغ 10 ملايين سنتيم.