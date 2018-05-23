بالصور.. اختتام الملتقى الوطني حول الاتصال الأمني بالمدرسة العليا للشرطة

اختتمت اليوم بالمدرسة العليا للشرطة ”علي تونسي” بالجزائر فعاليات الملتقى الوطني حول الاتصال الأمني ودوره في تطوير التوعية الأمنية.

بحضور شخصيات وطنية، عمداء الجامعات، أساتذة جامعيين، خبراء في الاتصال والإعلام وكذا اطارات من المديرية العامة للأمن الوطني والأسرة الإعلامية.

وخلال اليوم الثاني من الملتقى، تم تقديم مداخلات ومحاضرات حول مواضيع اتصالية وإعلامية مختلفة.

استهلت بمداخلة تحت عنوان ”التوعية الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

تناولت الجهود المبذولة من قبل الشرطة الجزائرية في سبيل تعزيز وتدعيم التوعية الأمنية والتحسيسية اتجاه الجمهور .

للتصدي لمختلف الآفات الاجتماعية والمكاسب التي حققتها المديرية العامة للأمن الوطني تحت قيادة اللواء المدير العام للامن الوطني.

في مجال استعمال دعائم التواصل الاجتماعي ومواقع الواب، من خلال إنشاء موقع الكتروني وإطلاق صفحات للتواصل الاجتماعي.

التي ساهمت في تعزيز التوعية والتحسيس اتجاه المواطن بمختلف شرائحه، خاصة فئة المتمدرسين والشباب وتجنيبهم مخاطر الآفات الاجتماعية.

مع التذكير بنسبة المتابعة المرتفعة التي تعرفها الدعائم التواصلية الرقمية للأمن الوطني من طرف الجمهور.

بالنظر لنجاعة الرسالة التوعوية والتحسيسية التي تحملها.

كما قدمت مداخلة تحت عنوان ”حملات العلاقات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني ودورها في تعزيز الثقافة الأمنية”.

حيث تم التطرق إلى جملة الحملات والمبادرات التي تطلقها المديرية العامة للامن الوطني.

اتجاه مختلف شرائح المجتمع لنشر التوعية وكذا تعزيز الشراكة والتنسيق مع مختلف الفاعلين في المجتمع.

وتم بالمناسبة تنشيط مداخلة من طرف الأستاذة بوخاري مليكة.

تحت عنوان دور الصورة في الصراعات وتقاطعاتها بين المهنية والدور الأخلاقي نماذج دولية’.

أشارت إلى التأثير الكبير الذي أضحت تلعبه الصورة على الجمهور.

المتلقي في وقتنا الراهن مستشهدة في ذات الإطار بنماذج من الواقع الدولي.

وخلال مداخلاتهم نوه المشاركون، أساتذة وخبراء في مجال الإعلام والاتصال.

بالجهود الكبيرة التي تبذلها الشرطة الجزائرية تحت قيادة اللواء عبد الغني هامل في مجال تعزيز آليات التواصل والاتصال مع مختلف وسائل الإعلام.

وخلص المشاركون إلى جملة من التوصيات التي تمحورت في أساسها حول تعزيز الشراكة والتنسيق بين الامن الوطني ووسائل الإعلام.

إلى جانب تدعيم مجالات التكوين في ميدان الاتصال الأمني والمؤسساتي مع الجامعات والمعاهد والمدارس المتخصصة.