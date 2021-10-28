بالصور..اختتام فعاليات المنافسة 10 ما بين الواجهات للصيد التحمائي

اختتمت أمس الاربعاء، فعاليات التظاهرة الرياضية المتمثلة في المنافسة العاشرة ما بين الواجهات للصيد التحمائي.التي احتضنتها القاعدة البحرية الرئيسية للمرسى الكبيربالناحية العسكرية الثانية.

وعرفت المنافسة مشاركة تسع فرق تابعة للواجهات البحرية الغربية، الوسطى و الشرقية. حيث عادت المرتبة الأولى للقاعدة البحرية الرئيسية مرسى الكبير/و.ب.غ/ن.ع2، بمجموع 14100 نقطة.

بينما المرتبة الثانية لمجموعة المقر العام لقيادة القوات البحرية/ن.ع1، بمجموع 10990 نقطة.في حين المرتبة الثالثة فازت بها نخبة القوات البحرية، بمجموع 10910 نقطة.

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