بالصور.. اختتام ندوة الفيفا حول الاحتراف بالجزائر

أعلنت الفاف، اليوم الخميس، عن اختتام الندوة التي نظمتها برفقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالجزائر العاصمة، بعد يومين من العمل المكثف والبَنّاء.

وجرت الندوة ليومين من تنظيم الفيفا بالشراكة مع الفاف، وجمعت عددا من رؤساء وأمناء عامين لأندية الدرجة الأولى المحترفة الـ16. و قد سمح هذا الحدث بمناقشة مواضيع استارتيجية مرتبطة بتطوير كرة القدم المحترفة في الجزائر.

وقالت الفاف في بيان إن اليوم الثاني من الندوة الذي جرى اليوم الخميس، أداره خبراء من الفيفا وشهد جلسات مخصصة للقضايا المالية. فضلا عن الأبعاد التجارية والتسويقية. بهدف تزويد المشاركين بالممارسات الجيدة في إدارة وهيكلة الأندية المحترفة.

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